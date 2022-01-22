«Локомотив» объявил о трансфере футболиста «Монако» Изидора

Французский нападающий Вильсон Изидор перешёл из «Монако» в московский футбольный клуб «Локомотив».

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, контракт с 21-летним игроком рассчитан на 4,5 года.

В нынешнем сезоне форвард провёл восемь матчей в составе монегасков во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Выступал же Изидор за «Монако» с 2018 года.

После 18 туров «Локомотив» занимает шестое место в Российской премьер-лиге, набрав 28 очков.

Ранее полузащитник сборной России Андрей Мостовой рассказал, как мог уйти из «Зенита» в «Локомотив».