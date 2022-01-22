«Локомотив» объявил о трансфере футболиста «Монако» Изидора
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Как сообщает пресс-служба железнодорожников, контракт с 21-летним игроком рассчитан на 4,5 года.
В нынешнем сезоне форвард провёл восемь матчей в составе монегасков во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Выступал же Изидор за «Монако» с 2018 года.
После 18 туров «Локомотив» занимает шестое место в Российской премьер-лиге, набрав 28 очков.
Ранее полузащитник сборной России Андрей Мостовой рассказал, как мог уйти из «Зенита» в «Локомотив».