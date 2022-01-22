Андрей Мостовой рассказал, как мог уйти из «Зенита» в «Локомотив»

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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал, что мог перейти в московский футбольный клуб «Локомотив».
Андрей Мостовой рассказал, как мог уйти из «Зенита» в «Локомотив»
  • РИА Новости

«Да, мог уйти. Всё началось со старта сезона, игра с «Химками». Вышел в основе, а после этого, по-моему, матчей пять я выходил на две-три-пять минут. Это было странно для меня. Был очень злой, лето было очень тяжёлое», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

По словам футболиста, тогда он созвонился с агентом и принял решение о смене команды, и появился вариант с «Локомотивом».

«Я разговаривал с Сергеем Богдановичем Семаком раза два-три, наверное. Но мне объяснили: «Андрей, времени не теряй, ты нам нужен, ты остаёшься. Не такие там деньги». Время прошло, сейчас в «Локомотиве» вон что творится… Думаю, это был правильный выбор — остаться», — добавил игрок.

24-летний Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне он провёл за команду 23 матча во всех турнирах и забил три мяча.

Ранее Мостовой рассказал о своей реакции на интервью главного тренера сборной России Валерия Карпина.

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