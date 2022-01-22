Андрей Мостовой — об интервью Карпина: мне было неприятно

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Полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о своей реакции на скандальное интервью Валерия Карпина.
Андрей Мостовой — об интервью Карпина: мне было неприятно
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«Переживал, потому что Валерий Георгиевич мне очень понравился. У нас был с ним один сбор, но мне понравилось, что он индивидуально ко всем подходит, общается с тобой. Можно сказать, мне было неприятно, что так произошло», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

В последнем туре квалификации к чемпионату мира — 2022 сборная России под руководством Карпина упустила возможность выйти на турнир напрямую, проиграв команде Хорватии (0:1). После этого наставник национальной команды не исключил, что покинет занимаемую должность. Позже Карпин опроверг данную информацию, заявив, что руководствовался эмоциями.

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