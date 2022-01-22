Месси назвал Каррагера ослом, в ответ тот признался Лионелю в любви

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Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер рассказал, что получил сообщение от форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.
Месси назвал Каррагера ослом, в ответ тот признался Лионелю в любви
  • © Jean Catuffe/DPPI/LiveMedia
  • Gettyimages.ru

«Я не буду показывать свои личные сообщения, но он просто назвал меня ослом! Месси смотрит Monday Night Football. Надеюсь, эту программу он тоже смотрит, потому что, Лионель, я тебя люблю!» — цитирует Каррагера Liverpool Echo.

Он отметил, что оскорбление от Месси он услышал после критики, связанной с переходом аргентинца в ПСЖ. По мнению Каррагера, эта сделка была неудачной.

Месси в этом сезоне провёл 16 матчей в составе ПСЖ, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

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