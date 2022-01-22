Мостовой рассказал, что сильно изменился после вызова в сборную России

Полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой рассказал об изменениях после вызова в национальную команду.

«Сто процентов. У тебя меняется мышление, ты понимаешь, как всё это важно. Мне кажется, у Сутормина голова вообще поехала в этом плане: сухой стал, клещ какой-то», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что сахара и сладкого нет в сборной России, потому что Валерий Карпин установил запрет на них.

Впервые футболист был вызван в сборную России в августе 2020 года на игры Лиги наций. Он провёл за национальную команду десять матчей и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Головин вернулся к тренировкам в общей группе.