Мостовой рассказал, что сильно изменился после вызова в сборную России

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Полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой рассказал об изменениях после вызова в национальную команду.
Мостовой рассказал, что сильно изменился после вызова в сборную России
  • Legion-Media

«Сто процентов. У тебя меняется мышление, ты понимаешь, как всё это важно. Мне кажется, у Сутормина голова вообще поехала в этом плане: сухой стал, клещ какой-то», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что сахара и сладкого нет в сборной России, потому что Валерий Карпин установил запрет на них.

Впервые футболист был вызван в сборную России в августе 2020 года на игры Лиги наций. Он провёл за национальную команду десять матчей и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Головин вернулся к тренировкам в общей группе.

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