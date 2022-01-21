Габулов считает Сафонова явным первым номером в сборной России по футболу

Короткая ссылка
Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов поделился мнением о нынешнем голкипере национальной команды и «Краснодара» Матвее Сафонове.
Габулов считает Сафонова явным первым номером в сборной России по футболу
  • AP

«На сегодняшний день мы имеем чётко выраженного первого номера сборной — Сафонова. Я считаю, что очень хорошо, когда есть такая определённость. И вся страна должна это понимать, и в первую очередь сам голкипер, чтобы готовить себя психологически, функционально, физически к той ответственности, к тем сложностям, которые однозначно возникнут, к тем непростым матчам, которые предстоят», — цитирует Габулова «Спорт-Экспресс».

22-летний Сафонов провёл в составе сборной России семь матчей и пропустил шесть мячей. При этом четыре встречи Матвей отыграл на ноль. 

Ранее Габулов заявил, что у Кокорина есть всё для игры в «Фиорентине», но ему дают мало шансов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить