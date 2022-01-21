Габулов считает Сафонова явным первым номером в сборной России по футболу

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов поделился мнением о нынешнем голкипере национальной команды и «Краснодара» Матвее Сафонове.

«На сегодняшний день мы имеем чётко выраженного первого номера сборной — Сафонова. Я считаю, что очень хорошо, когда есть такая определённость. И вся страна должна это понимать, и в первую очередь сам голкипер, чтобы готовить себя психологически, функционально, физически к той ответственности, к тем сложностям, которые однозначно возникнут, к тем непростым матчам, которые предстоят», — цитирует Габулова «Спорт-Экспресс».

22-летний Сафонов провёл в составе сборной России семь матчей и пропустил шесть мячей. При этом четыре встречи Матвей отыграл на ноль.

Ранее Габулов заявил, что у Кокорина есть всё для игры в «Фиорентине», но ему дают мало шансов.