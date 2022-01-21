Габулов: у Кокорина есть всё для игры в «Фиорентине», но ему дают мало шансов

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов поделился мнением о выступлениях российского нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Очень обидно, что у Сани не складывается в Италии, хотя у него есть все возможности для этого в плане профессионализма, уровня мастерства. Трудно судить, не находясь внутри, почему не получается, со слов Саши, в клубе на него рассчитывают или рассчитывали. Хотя ему давали мало шансов, чтобы себя проявить, для нападающего недостаточно выходить на считаные минуты», — цитирует Габулова «Спорт-Экспресс».

По его словам, также не стоит забывать о том, что конкурентом россиянина является Душан Влахович, на которого делается основная ставка и который забил 20 мячей в этом сезоне. Эксперт также отметил, что в Европе уровень организации и требования сильно отличаются от России.

«На Западе, конечно, всё немного по-другому, чем у нас, для адаптации и для привыкания к ритму, распорядку, требованиям российским футболистам тоже нужно определённое время. Плюс были две-три травмы, которые тоже мешали Саше набирать форму», — добавил Габулов.

Кокорин в нынешнем сезоне вышел на поле в составе «Фиорентины» шесть раз. Он выступает за клуб с января 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» не будет расторгать контракт с Кокориным.