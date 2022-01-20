Firenze Viola: «Фиорентина» не будет расторгать контракт с Кокориным

Руководство клуба Серии А «Фиорентина» не намерено расторгать контракт с российским нападающим Александром Кокориным.

Это будет неудачным решением с экономической точки зрения. Итальянский клуб собирается продать 30-летнего форварда. Футболист не покинет команду по обоюдному согласию сторон, сообщает Firenze Viola.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе «Фиорентины» в национальном чемпионате пять раз и провёл в игре всего 45 минут.

Российский футболист победил в номинации «Посмешище года» чемпионата Италии.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €2 млн.

«Фиорентина» (35 очков) занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Лидирует в Серии А «Интер» (50).

Ранее экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о будущем Кокорина в чемпионате России.