Firenze Viola: «Фиорентина» не будет расторгать контракт с Кокориным
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Это будет неудачным решением с экономической точки зрения. Итальянский клуб собирается продать 30-летнего форварда. Футболист не покинет команду по обоюдному согласию сторон, сообщает Firenze Viola.
Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе «Фиорентины» в национальном чемпионате пять раз и провёл в игре всего 45 минут.
Российский футболист победил в номинации «Посмешище года» чемпионата Италии.
Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €2 млн.
«Фиорентина» (35 очков) занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Лидирует в Серии А «Интер» (50).
Ранее экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о будущем Кокорина в чемпионате России.