Смородская заявила, что Кокорин нужен только аутсайдерам РПЛ

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о будущем российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в чемпионате России.

«Конечно, другого варианта, кроме как возвращения в Россию, у него нет. Но, повторюсь, это, скорее всего, не поможет. Топ-клубы российские точно его к себе не захотят. Только аутсайдеры», — цитирует Смородскую Sport24.

В текущем сезоне российский форвард провёл за «Фиорентину» шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями. Футболист выступает за клуб с января 2021 года, он перешёл туда из «Спартака».

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