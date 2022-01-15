Смородская заявила, что Кокорин нужен только аутсайдерам РПЛ
- РИА Новости
«Конечно, другого варианта, кроме как возвращения в Россию, у него нет. Но, повторюсь, это, скорее всего, не поможет. Топ-клубы российские точно его к себе не захотят. Только аутсайдеры», — цитирует Смородскую Sport24.
В текущем сезоне российский форвард провёл за «Фиорентину» шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями. Футболист выступает за клуб с января 2021 года, он перешёл туда из «Спартака».
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