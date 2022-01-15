Смородская заявила, что Кокорин нужен только аутсайдерам РПЛ

Короткая ссылка
Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о будущем российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в чемпионате России.
Смородская заявила, что Кокорин нужен только аутсайдерам РПЛ
  • РИА Новости

«Конечно, другого варианта, кроме как возвращения в Россию, у него нет. Но, повторюсь, это, скорее всего, не поможет. Топ-клубы российские точно его к себе не захотят. Только аутсайдеры», — цитирует Смородскую Sport24.

В текущем сезоне российский форвард провёл за «Фиорентину» шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями. Футболист выступает за клуб с января 2021 года, он перешёл туда из «Спартака».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов предложить «Зениту» за Азмуна €5 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить