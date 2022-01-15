Источник: «Ювентус» готов предложить «Зениту» за Азмуна €5 млн

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Туринский «Ювентус» хочет приобрести иранского форварда «Зенита» Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно.
Источник: «Ювентус» готов предложить «Зениту» за Азмуна €5 млн
  • РИА Новости

По информации Tuttosport, туринский клуб готов предложить «Зениту» €5 млн за футболиста. Отмечается, что «Ювентус» ищет замену для Федерико Кьезы, который выбыл из-за травмы.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отпустит Азмуна в «Ювентус» за €20 млн.

Текущее соглашение Азмуна с «Зенитом» рассчитано до лета 2022 года, поэтому «Ювентус» рассчитывает на невысокую сумму трансфера.

В нынешнем сезоне 27-летний иранец сыграл за «Зенит» в 21 матче во всех турнирах, где забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Фукс поделился ожиданиями от второй половины сезона в чемпионате России.

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