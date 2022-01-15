Фукс: верю, что помогу ЦСКА после зимнего перерыва

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Защитник московского ЦСКА Бруно Фукс поделился ожиданиями от второй половины сезона в чемпионате России.
Фукс: верю, что помогу ЦСКА после зимнего перерыва
  • AP

«Вы не представляете, как я соскучился по футболу. Очень хочу играть! Готов помочь ЦСКА и, надеюсь, смогу это сделать после зимнего перерыва», — цитирует Фукса Bobsoccer.

Он добавил, что самое главное, чтобы ЦСКА во второй части сезона решил поставленные задачи.

Напомним, что по итогам первой половины игрового года ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, в 18 матчах набрав 30 очков.

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