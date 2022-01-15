В «Аталанте» рассказали о возможном переходе Миранчука в «Дженоа»

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори отреагировал на информацию о возможном уходе Алексея Миранчука в «Дженоа».

«Дженоа» — одна из трёх команд, которая сделала предложение по Миранчуку. Речь идёт об аренде. Мы ещё не приняли окончательного решения», — цитирует Сартори «Чемпионат».

Россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах чемпионата Италии, отметившись одним забитым мячом. Контракт Миранчука с клубом рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что Миранчук перейдёт из «Аталанты» в «Дженоа».