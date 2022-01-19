Боярский считает, что с уходом Азмуна «Зенит» потеряет душу
- Gettyimages.ru
«Я считаю Азмуна лучшим футболистом «Зенита», он очень полезный игрок. Для меня его возможный уход станет большой потерей, даже большей, чем уход Халка. Азмун — это сердце команды, стремительность, мастерство. Он один из тех, кого можно называть зенитовским футболистом. Если Азмун уйдёт, «Зенит» потеряет душу. Деньги? Это не главное, материальная проблема для «Зенита» незначительная, с этим клуб уж точно как-нибудь справится. Повторюсь, мне станет очень обидно, если Азмун покинет Санкт-Петербург. Не трагедия, конечно, но тем не менее. Мне кажется, что для всех будет лучше, если он останется в «Зените» ещё минимум на полгода. Пускай получит очередную золотую медаль и уйдет триумфатором. Плюс, вне всяких сомнений, Азмун поможет в матчах Лиги Европы с «Бетисом». Сергеев? Пока ничего не могу сказать об этом форварде, сначала хочу увидеть его в деле», — цитирует Боярского Bobsoccer.
Контракт Азмуна с «Зенитом» заканчивается летом 2022 года. В нынешнем сезоне иранец провёл 21 матч, в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» продолжает переговоры с «Зенитом» по трансферу Азмуна.