Боярский считает, что с уходом Азмуна «Зенит» потеряет душу

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Народный артист России, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о возможном уходе нападающего Сердара Азмуна из петербургского клуба.
Боярский считает, что с уходом Азмуна «Зенит» потеряет душу
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«Я считаю Азмуна лучшим футболистом «Зенита», он очень полезный игрок. Для меня его возможный уход станет большой потерей, даже большей, чем уход Халка. Азмун — это сердце команды, стремительность, мастерство. Он один из тех, кого можно называть зенитовским футболистом. Если Азмун уйдёт, «Зенит» потеряет душу. Деньги? Это не главное, материальная проблема для «Зенита» незначительная, с этим клуб уж точно как-нибудь справится. Повторюсь, мне станет очень обидно, если Азмун покинет Санкт-Петербург. Не трагедия, конечно, но тем не менее. Мне кажется, что для всех будет лучше, если он останется в «Зените» ещё минимум на полгода. Пускай получит очередную золотую медаль и уйдет триумфатором. Плюс, вне всяких сомнений, Азмун поможет в матчах Лиги Европы с «Бетисом». Сергеев? Пока ничего не могу сказать об этом форварде, сначала хочу увидеть его в деле», — цитирует Боярского  Bobsoccer.

Контракт Азмуна с «Зенитом» заканчивается летом 2022 года. В нынешнем сезоне иранец провёл 21 матч, в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» продолжает переговоры с «Зенитом» по трансферу Азмуна.

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