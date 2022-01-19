Боярский считает, что с уходом Азмуна «Зенит» потеряет душу

Народный артист России, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о возможном уходе нападающего Сердара Азмуна из петербургского клуба.

«Я считаю Азмуна лучшим футболистом «Зенита», он очень полезный игрок. Для меня его возможный уход станет большой потерей, даже большей, чем уход Халка. Азмун — это сердце команды, стремительность, мастерство. Он один из тех, кого можно называть зенитовским футболистом. Если Азмун уйдёт, «Зенит» потеряет душу. Деньги? Это не главное, материальная проблема для «Зенита» незначительная, с этим клуб уж точно как-нибудь справится. Повторюсь, мне станет очень обидно, если Азмун покинет Санкт-Петербург. Не трагедия, конечно, но тем не менее. Мне кажется, что для всех будет лучше, если он останется в «Зените» ещё минимум на полгода. Пускай получит очередную золотую медаль и уйдет триумфатором. Плюс, вне всяких сомнений, Азмун поможет в матчах Лиги Европы с «Бетисом». Сергеев? Пока ничего не могу сказать об этом форварде, сначала хочу увидеть его в деле», — цитирует Боярского Bobsoccer.

Контракт Азмуна с «Зенитом» заканчивается летом 2022 года. В нынешнем сезоне иранец провёл 21 матч, в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» продолжает переговоры с «Зенитом» по трансферу Азмуна.