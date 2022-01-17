Источник: «Ювентус» продолжает переговоры с «Зенитом» по трансферу Азмуна

Туринский «Ювентус» продолжает попытки оформить трансфер форварда петербургского «Зенита» Сердара Азмуна.

Об этом сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Tuttosport. По информации источника, в настоящий момент итальянская и российская стороны поддерживают стабильный контакт, а 17 января между ними состоялся новый раунд переговоров. Российский клуб намерен получить за 27-летнего нападающего €5 млн. «Ювентус», в свою очередь, предлагает €1 млн и ещё €2 млн в виде бонусов.

Контракт Азмуна с «Зенитом» заканчивается летом 2022 года. В нынешнем сезоне иранец провёл 21 матч, в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Червиченко заявил, что интерес «Ювентуса» к Азмуну — это «сказки венского леса».