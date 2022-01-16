Червиченко: интерес «Ювентуса» к Азмуну — это сказки венского леса
- © SOPA Images
- Legion-Media
«Про всех нацеливающихся на Азмуна… я думаю, это выдумки или пожелания самого Азмуна и его агента. Про интерес «Ювентуса» — это сказки венского леса», — цитирует Червиченко Betonmobile.ru.
СМИ сообщали, что «Ювентус» готов предложить «Зениту» за Азмуна €5 млн.
В нынешнем сезоне 27-летний иранец сыграл за «Зенит» в 21 матче во всех турнирах, где забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.
Текущее соглашение Азмуна с «Зенитом» рассчитано до лета 2022 года.
Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что «Ювентус» не выходил на представителей команды с берегов Невы по поводу трансфера Азмуна.