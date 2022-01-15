Медведев: Азмун вряд ли покинет «Зенит» этой зимой

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев сообщил, что туринский «Ювентус» не выходил на представителей команды с берегов Невы по поводу трансфера нападающего Сердара Азмуна.

Медведев заявил, что на 99% уверен, что Азмун останется в «Зените» до лета, сообщает «РБ Спорт».

СМИ сообщали, что «Ювентус» готов предложить «Зениту» за Азмуна €5 млн.

В нынешнем сезоне 27-летний иранец сыграл за «Зенит» в 21 матче во всех турнирах, где забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Текущее соглашение Азмуна с «Зенитом» рассчитано до лета 2022 года.

Ранее экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о будущем российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в чемпионате России.