Агент: Шиманьски не покинет «Динамо» этой зимой
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«Себастьян чувствует себя в «Динамо» отлично. Бело-голубые борются за чемпионство с «Зенитом». Думаю, только летом мы начнём думать о будущем», — цитирует Пескарски Meczyki.
Шиманьски в 16 матчах сезона-2021/22 забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.
«Динамо» (36 очков) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ «Зенит» (38 очков).
Ранее сообщалось, что Шиманьски успешно прооперирован в Германии.