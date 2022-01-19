Агент: Шиманьски не покинет «Динамо» этой зимой

Короткая ссылка
Мариуш Пескарски, агент полузащитника московского «Динамо» Себастьяна Шиманьски, сообщил что польский хавбек точно останется в столичном клубе до конца сезона-2021/22.
Агент: Шиманьски не покинет «Динамо» этой зимой
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Себастьян чувствует себя в «Динамо» отлично. Бело-голубые борются за чемпионство с «Зенитом». Думаю, только летом мы начнём думать о будущем», — цитирует Пескарски Meczyki.

Шиманьски в 16 матчах сезона-2021/22 забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.

«Динамо» (36 очков) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ «Зенит» (38 очков).

Ранее сообщалось, что Шиманьски успешно прооперирован в Германии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить