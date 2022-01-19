Агент: Шиманьски не покинет «Динамо» этой зимой

Мариуш Пескарски, агент полузащитника московского «Динамо» Себастьяна Шиманьски, сообщил что польский хавбек точно останется в столичном клубе до конца сезона-2021/22.

«Себастьян чувствует себя в «Динамо» отлично. Бело-голубые борются за чемпионство с «Зенитом». Думаю, только летом мы начнём думать о будущем», — цитирует Пескарски Meczyki.

Шиманьски в 16 матчах сезона-2021/22 забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.

«Динамо» (36 очков) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ «Зенит» (38 очков).

Ранее сообщалось, что Шиманьски успешно прооперирован в Германии.