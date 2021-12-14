Шиманьски успешно прооперирован в Германии

Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски успешно перенёс операцию в Германии.

«Ранее по ходу чемпионата нашему полузащитнику врачи поставили диагноз «двухсторонняя паховая грыжа». Тренерский и медицинский штаб приняли решение провести операцию во время зимней паузы», — сообщает пресс-служба столичного клуба.

22-летний хавбек сборной Польши получил повреждение 5 декабря в матче 17-го тура РПЛ с «Уфой» (2:0).

«Динамо» (36 очков) завершило первую часть чемпионата на втором месте в турнирной таблице. Лидирует в РПЛ «Зенит» (38).

Ранее бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что «Динамо» нужно укрепить состав опытными игроками, чтобы бороться за первое место в РПЛ.