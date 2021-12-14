Колосков рассказал, что необходимо «Динамо» для борьбы за чемпионство

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Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что московскому «Динамо» нужно укрепить состав опытными игроками, чтобы бороться за первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Колосков рассказал, что необходимо «Динамо» для борьбы за чемпионство
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«Второе место «Динамо» в первой половине сезона — это не сюрприз. Видно, что в команде все работают на результат. Им удалось собрать молодых, талантливых и самолюбивых ребят. Однако у «Динамо» короткая скамейка запасных, не помешали бы матёрые футболисты для борьбы за чемпионство. Не просто умелые, а именно матёрые, с мужским характером. Иногда проскакивает ребячество у ряда игроков, когда коса на камень находит. Опытные футболисты необходимы команде», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Также почётный президент РФС высказался о текущем положении дел в турнирной таблице РПЛ.

«После 18 туров каких-то несправедливостей в таблице быть уже не может. Всё-таки это достаточно длинный отрезок. «Зенит», «Динамо», «Краснодар» и ЦСКА — команды, обладающие лучшим подбором футболистов. Второй фактор — хорошие тренеры, а третий — это обстановка в клубе. Если есть гармония, как в «Динамо» и «Зените», то есть и положительный результат. Всё объективно. Сильнейшие наверху, а слабейшие внизу», — добавил Колосков.

После 18 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея 38 очков. Вторым идёт «Динамо» — 36 очков.

Ранее Колосков заявил, что «Зенит» может спокойно обыграть «Бетис» и побороться за победу в Лиге Европы.

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