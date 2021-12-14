Колосков рассказал, что необходимо «Динамо» для борьбы за чемпионство

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что московскому «Динамо» нужно укрепить состав опытными игроками, чтобы бороться за первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Второе место «Динамо» в первой половине сезона — это не сюрприз. Видно, что в команде все работают на результат. Им удалось собрать молодых, талантливых и самолюбивых ребят. Однако у «Динамо» короткая скамейка запасных, не помешали бы матёрые футболисты для борьбы за чемпионство. Не просто умелые, а именно матёрые, с мужским характером. Иногда проскакивает ребячество у ряда игроков, когда коса на камень находит. Опытные футболисты необходимы команде», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Также почётный президент РФС высказался о текущем положении дел в турнирной таблице РПЛ.

«После 18 туров каких-то несправедливостей в таблице быть уже не может. Всё-таки это достаточно длинный отрезок. «Зенит», «Динамо», «Краснодар» и ЦСКА — команды, обладающие лучшим подбором футболистов. Второй фактор — хорошие тренеры, а третий — это обстановка в клубе. Если есть гармония, как в «Динамо» и «Зените», то есть и положительный результат. Всё объективно. Сильнейшие наверху, а слабейшие внизу», — добавил Колосков.

После 18 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея 38 очков. Вторым идёт «Динамо» — 36 очков.

Ранее Колосков заявил, что «Зенит» может спокойно обыграть «Бетис» и побороться за победу в Лиге Европы.