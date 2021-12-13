Колосков: «Зенит» может спокойно обыграть «Бетис» и побороться за победу в Лиге Европы

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА для петербургского «Зенита», который сыграет с испанским «Бетисом».

«Сегодня «Зенит» — это объективно лучшая команда России. В настоящий момент они находятся в превосходной форме, наравне играют с грандами мирового футбола. С такой игрой у них есть отличные шансы не только легко пройти «Бетис», но и выиграть Лигу Европы. Я уверен, что если у них не будет травм и потерь ключевых футболистов, то с нынешним составом они способны на триумф. «Зенит» показывает очень грамотный футбол и выглядит шикарно, поэтому я с оптимизмом смотрю в их будущее — они спокойно могут обыграть «Бетис» и побороться за титул. Хотел бы я увидеть «Спартак» — «Зенит» в 1/4? Конечно, это было бы интересно. Однако мне кажется, сейчас об этом слишком рано говорить. «Спартаку» ещё необходимо узнать соперника в 1/8 и пройти дальше. А шансов у них, честно говоря, не так и много по нынешней игре», — цитирует Колоскова Sport24.

Первый матч с «Бетисом» «Зенит» проведёт в Санкт-Петербурге 17 февраля 2022 года, а ответный — в Испании 24 февраля.

Ранее Сутормин заявил, что «Зениту» необходимо подойти к играм с «Бетисом» полностью готовым.