В Госдуме положительно смотрят на идею проведения Евро-2032 в России

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев прокомментировал идею проведения чемпионата Европы по футболу 2032 года в России.

«Конечно, я положительно смотрю на идею проведения чемпионата Европы — 2032 по футболу в нашей стране. Я обязательно поддержу эту инициативу», — цитирует Свищева Sport24.

По его мнению, Россия наиболее подготовлена из всех возможных стран, которые претендуют на проведение футбольного форума. Более того, у России есть большой опыт и необходимые ресурсы для того, чтобы на самом высоком уровне организовать Евро — 2032.

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что существует вероятность участия России в конкурсе на право проведения Евро — 2032. Вероятно, заявку будет формировать глава оргкомитета финала Лиги чемпионов — 2021/22 Алексей Сорокин.

Заявка с подтверждением интереса к организации Евро — 2028 или Евро — 2032 должна быть подана до 23 марта 2022 года.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, что Россия способна провести Евро — 2032.