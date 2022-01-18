Колосков считает, что Россия готова провести футбольный Евро-2032

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, что Россия способна провести на высоком уровне чемпионат Европы 2032 года.

«Евро-2032 стоит провести в России — у нас всё готово. Это всё-таки выдающийся турнир», — цитирует Колоскова РИА Новости.

По словам Колоскова, каждый субъект России был вовлечён в чемпионат мира 2018 года, болельщики и туристы путешествовали по всей стране. Организация турнира была великолепная. Он напомнил, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино позже признал, что Россия провела лучшее первенство планеты в современной истории.

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что существует вероятность участия России в конкурсе на право проведения Евро-2032. Вероятно, заявку будет формировать глава оргкомитета финала Лиги чемпионов — 2021/22 Алексей Сорокин.

Заявка с подтверждением интереса к организации Евро-2028 или Евро-2032 должна быть подана до 23 марта 2022 года.

Ранее Сорокин оценил шансы России получить право на проведение Евро-2032.