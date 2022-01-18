Мостовой не считает проблемой перебор с количеством легионеров в «Спартаке»

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о ситуации с превышением лимита на количество легионеров в столичном клубе.
Мостовой не считает проблемой перебор с количеством легионеров в «Спартаке»
  • AP

«В «Спартаке» нас приучили к тому, что каждые полгода или год меняются люди. Здесь никаких проблем нет, всего один лишний. Бывает, что кто-то выпадает из-за травм или из-за чего-то ещё», — цитирует ТАСС Мостового.

При этом бывший полузащитник испанской «Сельты» не стал называть имена легионеров, от услуг которых «Спартак» мог бы отказаться.

В заявке «Спартака» сейчас восемь легионеров, но в неё ещё не включён новобранец команды — Шамар Николсон из сборной Ямайки.

«Спартак» проводит тренировочные сборы в Дубае. Они пройдут в два этапа: с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Подготовка пройдёт на территории комплекса «Джабаль-Али».

По итогам первой половины сезона московский клуб занимает девятое место в чемпионате России, набрав 23 очка в 18 матчах.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал напряжённую ситуацию в Абу-Даби в связи с обострением отношений между Йеменом и ОАЭ.



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