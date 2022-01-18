Федун не переживает за «Спартак» на фоне напряжённой ситуации в Абу-Даби

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал напряжённую ситуацию в Абу-Даби в связи с обострением отношений между Йеменом и ОАЭ.

«Объединённые Арабские Эмираты — большая страна. Я не вижу никаких угроз ни для «Спартака», ни для людей, которые там сейчас находятся. В данный момент даже за команду не тревожусь», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

В Абу-Даби 17 января прогремело несколько взрывов. Один из них произошёл в районе международного аэропорта, другие — на территории нефтяной компании ADNOC.

«Спартак» проводит тренировочные сборы в Дубае. Они пройдут в два этапа: с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Подготовка пройдёт на территории комплекса «Джебель-Али».

По итогам первой половины сезона московский клуб занимает девятое место в чемпионате России, набрав 23 очка в 18 матчах.

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал напряжённую ситуацию в Абу-Даби (ОАЭ).