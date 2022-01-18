В «Спартаке» высказались о напряжённой ситуации в ОАЭ, где проходят сборы клуба

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал напряжённую ситуацию в Абу-Даби (ОАЭ).

«На нашу работу эта ситуация не влияет, сбор проходит в спокойной и безопасной обстановке. Но, разумеется, мы следим за новостями и находимся в контакте с посольством России», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Тренировочные сборы в Дубае состоятся в два этапа: с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Подготовка пройдёт на территории комплекса «Джебель-Али».

По итогам первой половины сезона московский клуб занимает девятое место в чемпионате России, набрав 23 очка в 18 матчах.

Ранее Боярский заявил, что «Спартаку» нереально догнать «Зенит».