Боярский: «Спартаку» нереально догнать «Зенит»

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Народный артист России Михаил Боярский, известный болельщик «Зенита», заявил, что «Спартаку» не по силам догнать лидера Российской премьер-лиги (РПЛ).
Боярский: «Спартаку» нереально догнать «Зенит»
  • Gettyimages.ru

«Спартаку» нереально догнать «Зенит». Желание у них может быть, а возможностей пока нет. «Спартак» не набрал сил. У нас лучшие игроки. Лучше, чем спартаковские», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов заявил, что красно-белые могут догнать «Зенит» в турнирной таблице РПЛ.

По итогам первой половины сезона «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. В активе «Зенита» 38 очков и первое место в чемпионате России.

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