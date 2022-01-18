Боярский: «Спартаку» нереально догнать «Зенит»
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«Спартаку» нереально догнать «Зенит». Желание у них может быть, а возможностей пока нет. «Спартак» не набрал сил. У нас лучшие игроки. Лучше, чем спартаковские», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».
Напомним, что полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов заявил, что красно-белые могут догнать «Зенит» в турнирной таблице РПЛ.
По итогам первой половины сезона «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. В активе «Зенита» 38 очков и первое место в чемпионате России.
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