Березуцкий назвал сильные качества новичка ЦСКА Медины

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий оценил новичка команды — парагвайского полузащитника Хесуса Медину.

«Хесус выступал в МЛС, у него довольно неплохая левая нога, скорость. Медина — достаточно универсальный футболист», — цитирует Березуцкого пресс-служба ЦСКА.

При этом он отметил, что основная позиция футболиста — правый полузащитник. Он также надеется, что Медина быстро адаптируется в команде.

Предыдущим клубом парагвайца был «Нью-Йорк Сити», с которым он стал в минувшем году чемпионом MLS. В минувшем сезоне хавбек провёл за команду 38 матчей, забил девять мячей и отдал две результативные передачи.

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