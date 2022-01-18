Березуцкий назвал сильные качества новичка ЦСКА Медины

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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий оценил новичка команды — парагвайского полузащитника Хесуса Медину.
Березуцкий назвал сильные качества новичка ЦСКА Медины
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Хесус выступал в МЛС, у него довольно неплохая левая нога, скорость. Медина — достаточно универсальный футболист», — цитирует Березуцкого пресс-служба ЦСКА

При этом он отметил, что основная позиция футболиста — правый полузащитник. Он также надеется, что Медина быстро адаптируется в команде.

Предыдущим клубом парагвайца был «Нью-Йорк Сити», с которым он стал в минувшем году чемпионом MLS. В минувшем сезоне хавбек провёл за команду 38 матчей, забил девять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Тюкавин заявил, что у него были предложения из Италии и Англии.

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