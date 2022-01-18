Тюкавин: были предложения из Италии и Англии

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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о предложениях из европейских чемпионатов.
Тюкавин: были предложения из Италии и Англии
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«Знаю, были какие-то варианты в Италии, в Англии. Но ещё раз: зачем мне туда ехать неготовым? Чего я там добьюсь, если поеду сейчас?» — цитирует Тюкавина «Матч ТВ».

Он добавил, что его цель — закрепиться в «Динамо». Он также отметил, что хочет остаться в российском чемпионате и выиграть трофей с «Динамо».

В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 18 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее Тюкавин прокомментировал предстоящую конкуренцию со Смоловым в «Динамо».

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