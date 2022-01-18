Тюкавин прокомментировал предстоящую конкуренцию со Смоловым в «Динамо»

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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о предстоящей конкуренции с Фёдором Смоловым в столичном клубе.
Тюкавин прокомментировал предстоящую конкуренцию со Смоловым в «Динамо»
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«Ведь хорошо, когда в команде есть здоровая конкуренция. Я всегда знаю, что главный тренер ставит в состав только тех, кто лучше готов на данный момент», — цитирует Тюкавина «Матч ТВ».

Он добавил, что футболисты могут вместе выходить на поле, потому что Сандро Шварц не исключает игру с двумя центральными нападающими.

31-летний форвард 12 января перешёл из «Локомотива» в «Динамо». Контракт форварда с новым клубом рассчитан на полтора года с опцией продления ещё на один сезон.

Ранее Роналду рассказал, сколько лет ещё планирует профессионально играть в футбол.

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