Роналду рассказал, сколько лет ещё планирует профессионально играть футбол

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о желании продолжить карьеру.

«У меня ещё сохраняется страсть к футболу и забиванию мячей. Я играю с пяти лет. Мне уже скоро исполнится 37 лет, но я чувствую себя хорошо. Планирую играть ещё четыре или пять лет», — цитирует Роналду Daily Mail.

17 января Роналду стал обладателем специального приза The Best от Международной федерации футбола (ФИФА). В прошлом году португалец побил мировой рекорд по мячам за сборную. Теперь на его счету 111 мячей за национальную команду.

Ранее Тухель высказался о получении приза «Лучшему тренеру 2021 года» по версии ФИФА.