Роналду рассказал, сколько лет ещё планирует профессионально играть футбол

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Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о желании продолжить карьеру.
Роналду рассказал, сколько лет ещё планирует профессионально играть футбол
  • © AP Photo/Dave Thompson

«У меня ещё сохраняется страсть к футболу и забиванию мячей. Я играю с пяти лет. Мне уже скоро исполнится 37 лет, но я чувствую себя хорошо. Планирую играть ещё четыре или пять лет», — цитирует Роналду Daily Mail.

17 января Роналду стал обладателем специального приза The Best от Международной федерации футбола (ФИФА). В прошлом году португалец побил мировой рекорд по мячам за сборную. Теперь на его счету 111 мячей за национальную команду.

Ранее Тухель высказался о получении приза «Лучшему тренеру 2021 года» по версии ФИФА.

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