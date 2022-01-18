Роналду рассказал, сколько лет ещё планирует профессионально играть футбол
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«У меня ещё сохраняется страсть к футболу и забиванию мячей. Я играю с пяти лет. Мне уже скоро исполнится 37 лет, но я чувствую себя хорошо. Планирую играть ещё четыре или пять лет», — цитирует Роналду Daily Mail.
17 января Роналду стал обладателем специального приза The Best от Международной федерации футбола (ФИФА). В прошлом году португалец побил мировой рекорд по мячам за сборную. Теперь на его счету 111 мячей за национальную команду.
Ранее Тухель высказался о получении приза «Лучшему тренеру 2021 года» по версии ФИФА.