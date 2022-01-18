Тухель — о призе тренеру года: у меня был довольно обычный день на базе

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказался о получении приза «Лучшему тренеру 2021 года» по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

«У меня был довольно обычный день на базе. Я вернулся с тренировки, так как завтра у нас матч, а вы открыли конверт и назвали моё имя — и всё стало сюрреалистичным, я в шоке», — цитирует Тухеля Football.London.

Тухель признан лучшим тренером 2021 года по версии ФИФА. На премию также претендовали главный тренер сборной Италии Роберто Манчини и Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити».

Ранее Сёмин заявил, что Левандовски заслужил награду лучшего футболиста года.