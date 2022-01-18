Сёмин: Левандовски заслужил награду лучшего футболиста года

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на признание форварда мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски лучшим футболистом 2021 года по версии ФИФА.

«Считаю результаты голосования справедливыми, я за него как раз болел. Левандовски заслужил награду как настоящий бомбардир», — цитирует Сёмина ТАСС.

Он также отметил, что матч против России в стыках чемпионата мира 2022 года будет для Левандовски мотивацией.

Напомним, что Левандовски бы признан лучшим футболистом 2021 года по версии ФИФА. В тройку лучших игроков также вошли нападающий  «Ливерпуля» Мохамед Салах и форвард ПСЖ Лионель Месси.

Ранее Карпин и Джикия проголосовали за Левандовски при выборе лучшего футболиста 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить