Сёмин: Левандовски заслужил награду лучшего футболиста года
«Считаю результаты голосования справедливыми, я за него как раз болел. Левандовски заслужил награду как настоящий бомбардир», — цитирует Сёмина ТАСС.
Он также отметил, что матч против России в стыках чемпионата мира 2022 года будет для Левандовски мотивацией.
Напомним, что Левандовски бы признан лучшим футболистом 2021 года по версии ФИФА. В тройку лучших игроков также вошли нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и форвард ПСЖ Лионель Месси.
Ранее Карпин и Джикия проголосовали за Левандовски при выборе лучшего футболиста 2021 года.