Сёмин: Левандовски заслужил награду лучшего футболиста года

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на признание форварда мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски лучшим футболистом 2021 года по версии ФИФА.

«Считаю результаты голосования справедливыми, я за него как раз болел. Левандовски заслужил награду как настоящий бомбардир», — цитирует Сёмина ТАСС.

Он также отметил, что матч против России в стыках чемпионата мира 2022 года будет для Левандовски мотивацией.

Напомним, что Левандовски бы признан лучшим футболистом 2021 года по версии ФИФА. В тройку лучших игроков также вошли нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и форвард ПСЖ Лионель Месси.

Ранее Карпин и Джикия проголосовали за Левандовски при выборе лучшего футболиста 2021 года.