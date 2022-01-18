Карпин и Джикия проголосовали за Левандовски при выборе лучшего футболиста 2021 года

Стало известно, как проголосовали главный тренер сборной России Валерий Карпин и капитан национальной команды Георгий Джикия при выборе лучшего футболиста 2021 года.

Карпин и Джикия на первое место поставили польского нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски. Главный тренер сборной России в тройку также включил Мохамеда Салаха («Ливерпуль») и Карима Бензему («Реал Мадрид»). Георгий Джикия на второе место поставил Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), а на третье — Лионеля Месси («Пари Сен-Жермен»). Ранее Левандовски признался, что счастлив получить награду ФИФА лучшему игроку 2021 года.