Левандовски признался, что счастлив получить награду ФИФА лучшему игроку 2021 года

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски поделился эмоциями после того, как был признан лучшим игроком минувшего года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

«Для меня это большая честь, я очень горжусь и счастлив. Я хочу поблагодарить своих партнёров по команде. Мы все усердно работаем, чтобы выигрывать трофеи. Это титул для всех, кто окружает меня. Все, что произошло в прошлом году, рекорд Бундеслиги — я не смел и мечтать, что это случится», — приводит слова Левандовски сайт «Баварии».

По его словам, он бы не поверил, если бы кто-то сказал ему несколько лет назад, что он побьёт рекорд легендарного Герда Мюллера по количеству голов в Бундеслиге. В прошлом сезоне Левандовски забил 41 мяч в одном розыгрыше чемпионата Германии.

«К сожалению, Герда больше нет с нами. Но без него я бы не справился со всем этим. Всегда важно, что я могу сделать дальше, чтобы достичь следующего рекорда», — добавил форвард.

Ранее сообщалось, что Левандовски признан лучшим футболистом 2021 года по версии ФИФА.