Левандовски признался, что счастлив получить награду ФИФА лучшему игроку 2021 года

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Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски поделился эмоциями после того, как был признан лучшим игроком минувшего года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Левандовски признался, что счастлив получить награду ФИФА лучшему игроку 2021 года
  • AP
  • © Harold Cunningham

«Для меня это большая честь, я очень горжусь и счастлив. Я хочу поблагодарить своих партнёров по команде. Мы все усердно работаем, чтобы выигрывать трофеи. Это титул для всех, кто окружает меня. Все, что произошло в прошлом году, рекорд Бундеслиги — я не смел и мечтать, что это случится», — приводит слова Левандовски сайт «Баварии».

По его словам, он бы не поверил, если бы кто-то сказал ему несколько лет назад, что он побьёт рекорд легендарного Герда Мюллера по количеству голов в Бундеслиге. В прошлом сезоне Левандовски забил 41 мяч в одном розыгрыше чемпионата Германии.

«К сожалению, Герда больше нет с нами. Но без него я бы не справился со всем этим. Всегда важно, что я могу сделать дальше, чтобы достичь следующего рекорда», — добавил форвард.

Ранее сообщалось, что Левандовски признан лучшим футболистом 2021 года по версии ФИФА.

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