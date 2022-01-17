Левандовски признан лучшим футболистом 2021 года по версии ФИФА

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски назван лучшим игроком минувшего года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Об этом стало известно во время церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2021 в Цюрихе.

В тройку лучших игроков также вошли нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и форвард ПСЖ Лионель Месси.

В текущем сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 27 матчей, забил 34 мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитник испанской «Севильи» Эрик Ламела стал обладателем премии Пушкаша за лучший гол года.