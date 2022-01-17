Карпин заявил, что не пожертвует своим стилем в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин подчеркнул, что не готов жертвовать своим стилем в преддверии стыковых матчей за право принять участие в чемпионате мира — 2022.

«Ответ такой же. Мне никто не даст гарантию, что будет лучше, если пожертвовать стилем... Поэтому и не готов пожертвовать... Игроки сборной сильнее, чем в «Ростове». По всему», — заявил специалист в интервью Sports.ru.

По его словам, футболисты национальной команды в состоянии выполнять те же функции, что игроки в «Ростове» и, следовательно, показывать аналогичный футбол.

Ранее Карпин отметил, что в матче с Хорватией его подопечным хватило сил.