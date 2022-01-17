Карпин: не могу сказать, что в матче с Хорватией у кого-то не хватило сил

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о физическом состоянии подопечных в решающих матчах квалификации чемпионата мира — 2022.

«Не могу сказать, что с Хорватией у кого-то не хватило сил. У Фёдора Кудряшова начало сводить заднюю, нагрузка на защитников выпала тройная, но к остальным претензий по физике, как в игре с Кипром, не было. Вроде бы физически команда стала посильнее», — рассказал специалист в интервью Sports.ru.

По его словам, один из игроков признался, что после пропущенного мяча «готов был всех порвать», хотя до этого не было сил обороняться.

Карпин также заверил, что команда смогла бы включить высокий прессинг во встречах со Словакией и Словенией, если бы уступала в счёте.

Ранее стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч перед стыками ЧМ-2022.