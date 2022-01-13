Сборная России проведёт товарищеский матч перед стыками ЧМ-2022

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Сборная России по футболу перед стыковым матчем плей-офф чемпионата мира 2022 года с командой Польши проведёт в Турции товарищескую встречу.
Сборная России проведёт товарищеский матч перед стыками ЧМ-2022
  • Gettyimages.ru

На тренировочном сборе в Белеке запланировано проведение товарищеского матча. Российский футбольный союз (РФС), скорее всего, выберет в соперники сборную, которая не пробилась на ЧМ-2022. Команда Валерия Карпина соберётся в Москве 14 марта, сообщает «Спорт-Экспресс».

Матч Россия — Польша состоится в «Лужниках» 24 марта. Игра начнётся в 20:00 мск. Во втором полуфинале пройдёт игра Швеция — Чехия.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Карпин посетит подготовительные сборы клубов Российской премьер-лиги.

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