Цветков заявил, что на этапе КМ в Антхольце побежит только эстафету
- РИА Новости
«Буду пропускать все личные гонки. Побегу только в эстафете. Такая подготовка выстроена с прицелом на Олимпиаду», — цитирует Цветкова «Матч ТВ».
30-летний биатлонист дал понять, что если не попадёт в сборную России для участия в зимних Играх — 2022, то он побежит все гонки.
По словам Цветкова, Союз биатлонистов России (СБР) 17 января назовёт состав сборной на Олимпиаду.
Цветков 16 января занял девятое место в гонке преследования на шестом этапе КМ в Рупольдинге. Биатлонист претендовал на подиум, но на четвёртом огневом рубеже допустил два промаха.
ОИ-2022 пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля. В биатлоне будет разыграно 11 комплектов наград — по пять среди мужчин и женщин и одна в смешанном виде.
Ранее Александр Логинов рассказал о планах на этап КМ в Антхольце.