Цветков заявил, что на этапе КМ в Антхольце побежит только эстафету

Россиянин Максим Цветков сообщил, что на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце примет участие только в эстафетной гонке.

«Буду пропускать все личные гонки. Побегу только в эстафете. Такая подготовка выстроена с прицелом на Олимпиаду», — цитирует Цветкова «Матч ТВ».

30-летний биатлонист дал понять, что если не попадёт в сборную России для участия в зимних Играх — 2022, то он побежит все гонки.

По словам Цветкова, Союз биатлонистов России (СБР) 17 января назовёт состав сборной на Олимпиаду.

Цветков 16 января занял девятое место в гонке преследования на шестом этапе КМ в Рупольдинге. Биатлонист претендовал на подиум, но на четвёртом огневом рубеже допустил два промаха.

ОИ-2022 пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля. В биатлоне будет разыграно 11 комплектов наград — по пять среди мужчин и женщин и одна в смешанном виде.

Ранее Александр Логинов рассказал о планах на этап КМ в Антхольце.



