Президент Чехии Земан осудил дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

Чешский президент Милош Земан выступил против бойкота предстоящих зимних Олимпийских игр — 2022. Видеообращение президента к членам чешской сборной, направляющимся в Китай, было выложено в субботу вечером на сайте Пражского Града.

«Я принципиально против злоупотребления олимпийской идеей в политических целях», — говорится в заявлении Земана на сайте Пражского Града.

По его словам, в настоящее время существует более тонкая форма этого злоупотребления — когда бойкот объявляют политики, а не спортсмены.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал неприемлемым решение о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее назвал малоэффективной инициативу ряда стран по дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине и призвал не политизировать олимпийское движение.

До этого австрийские политики отказались от поездки на Олимпиаду из-за коронавируса, Япония также приняла решение не отправлять министров и правительственных чиновников на зимнюю Олимпиаду в Пекине.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.