Авербух: сомнений не было, что три российские фигуристки будут на пьедестале

Серебряный призёр Олимпиады-2002 и известный хореограф Илья Авербух высказался об успешном выступлении российских фигуристок на чемпионате Европы.

«В том, что все три девушки будут на пьедестале, сомнений никаких не было. Это абсолютно закономерный результат. Больше всего хочется отметить Анну Щербакову, которая показала чистое выступление, прекрасно исполнила четверной флип и вернулась в свою форму. Аня сняла все вопросы по своему участию в Олимпийских играх. Она большая молодец», — сказал Авербух RT.

Он также высказался о первом золоте европейского первенства в карьере Камилы Валиевой.

«Она была фаворитом и это подтвердила. Саша Трусова шла на максимум, но не всё получилось. Всё-таки мы увидели два замечательных четверных прыжка в её исполнении. Это была главная репетиция перед Олимпийскими играми. Пожелаем удачи нашим девчонкам», — добавил хореограф.

Ранее Щербакова заявила, что не считает случайностью свой успех в произвольной программе.