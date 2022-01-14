Каттани заявил, что не будет вмешиваться в работу главного тренера «Спартака»

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Новый спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани рассказал, как планирует выстраивать отношения с Паоло Ваноли — недавно назначенным главным тренером команды.
Каттани заявил, что не будет вмешиваться в работу главного тренера «Спартака»
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«Буду ли я сидеть на скамейке с Паоло Ваноли? Нет, рядом с главным тренером будет сидеть Артём Ребров. Он красивее, чем я. Я очень много курю. Если вдруг закурю возле поля, клуб оштрафуют. Ваноли — главный, он должен оставаться вожаком. Я буду последним человеком, который будет вмешиваться в работу Ваноли», — сказал Каттани на пресс-конференции.

Итальянский специалист пришёл в команду в зимнее межсезонье вместе с Ваноли, который является его соотечественником.

Ранее новый спортивный директор «Спартака» объяснил покупку Николсона.

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