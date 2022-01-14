Новый спортивный директор «Спартака» объяснил покупку Николсона

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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал приобретение ямайского форварда Шамара Николсона.
Новый спортивный директор «Спартака» объяснил покупку Николсона
  • Gettyimages.ru

«Покупка Николсона — это риск, однако я на него пошёл, поскольку учитывал особенности трансферного рынка. Если ждать развития трансферной кампании, то этот футболист мог бы вырасти в цене в два раза. Посмотрите, сколько стоят форварды в январе — очень дорого. Да, теперь девять легионеров, но поверьте, что за покупкой Николсона есть определённая стратегия. «Спартак» нуждался в бомбардире. Но это непросто: есть 20 команд, которым нужен нападающий. А форвардов, доступных сейчас, условно три. Холанд, Влахович — нереально. Дальше идут ещё несколько человек, а за ними — Николсон. Спрашивал ли я мнение Камоцци перед покупкой? Да. Также я спрашивал мнение у Леонида Федуна. Франко — один из главных советников по поиску игроков для «Спартака», он работает на клуб», — приводит слова Каттани Sport24.

24-летний Николсон 21 декабря перешёл в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа», за который он провёл 83 матча, забил 31 мяч и сделал 11 результативных передач. В этом сезоне форвард отметился 13 голами в чемпионате Бельгии и занимал третье место в списке лучших бомбардиров турнира.

Ранее сообщалось, что новичок «Спартака» Николсон прибыл в Москву.

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