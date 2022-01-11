Новичок «Спартака» Николсон прибыл в Москву
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«Добро пожаловать в Москву, Шамар!» — сообщает пресс-служба московского клуба.
24-летний Николсон 21 декабря перешёл в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа», за который он провёл 83 матча, забил 31 мяч и сделал 11 результативных передач. В этом сезоне форвард отметился 13 голами в чемпионате Бельгии и занимал третье место в списке лучших бомбардиров турнира.
Ранее в «Химках» рассказали о переговорах с Жирковым.
Добро пожаловать в Москву, Шамар! 🥶 pic.twitter.com/z9wtPGlaZ1— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 11, 2022