Новичок «Спартака» Николсон прибыл в Москву

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон прилетел в Москву.

«Добро пожаловать в Москву, Шамар!» — сообщает пресс-служба московского клуба.

24-летний Николсон 21 декабря перешёл в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа», за который он провёл 83 матча, забил 31 мяч и сделал 11 результативных передач. В этом сезоне форвард отметился 13 голами в чемпионате Бельгии и занимал третье место в списке лучших бомбардиров турнира.

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