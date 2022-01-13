Каттани объяснил, почему бросил ПСЖ ради «Спартака»

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Бывший скаут ПСЖ Лука Каттани рассказал, почему согласился стать новым спортивным директором московского «Спартака».
Каттани объяснил, почему бросил ПСЖ ради «Спартака»
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«Прошлым летом и осенью у меня было несколько вариантов: остаться в ПСЖ, перейти в «Спартак», а остальные я даже и не стал рассматривать. У меня не было повода уходить из ПСЖ, я не думал об этом. Лишь в каком-то особенном случае. Этот особенный случай — «Спартак». Это особенный клуб, и со мной они вели себя особенно. Очень убедительно, решительно. Нет никаких сомнений, что «Спартак» вернётся на ведущие позиции — со мной или без меня. Можем считать это хитростью, однако я зашёл в команду, которая будет побеждать. Надеюсь, мне удастся внести большой вклад, но у меня нет сомнений, что «Спартак» будет занимать то место, которого заслуживает», — заявил Каттани в интервью на YouTube-канале клуба.

Итальянский специалист пришёл в команду в зимнее межсезонье вместе с новым главным тренером, его соотечественником Паоло Ваноли.

Ранее сообщалось, что Камоцци покинет «Спартак».

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