Источник: Камоцци покинет «Спартак»

Франко Камоцци, советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна и его гражданской жены Заремы Салиховой, покинет столичный клуб.

Об этом сообщает журналист Максим Фридман в своём Telegram-канале.

По информации источника, Камоцци должен был принимать участие в трансферах, пресс-конференциях и контактировать с Паоло Ваноли. Но с приходом Луки Каттани на должность спортивного директора «Спартака» Камоцци решил покинуть клуб. По его мнению, в настоящий момент в команде «всё стабильно».

Напомним, что Руй Витория покинул «Спартак» в связи с низкими результатами команды в чемпионате России. Его место занял Паоло Ваноли.

Ранее Месси повторил свой антирекорд результативности в выездных матчах.