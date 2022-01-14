Премьер Австралии прокомментировал решение аннулировать визу Джоковичу

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выступил с заявлением по поводу повторного аннулирования визы сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Я обратил внимание на решение министра иммиграции в отношении визы господина Новака Джоковича. Я полагаю, что после тщательного рассмотрения министр предпринял действия по аннулированию визы господина Джоковича из соображений здоровья и общественного порядка — на том основании, что это отвечало общественным интересам», — приводит слова Моррисона ABC.

Он отметил, что пандемия складывалась непросто для каждого австралийца, но удалось сделать так, что на данный момент в стране один из самых низких показателей смертности из-за коронавируса, экономика является одной из сильнейших, а уровень вакцинации — один из высочайших.

«Австралийцы принесли много жертв во время пандемии. Они имеют право ожидать, что результат этих жертв будет охраняться. Именно это и сделал министр. Наша строгая политика защиты границ обеспечивала безопасность австралийцев до ковида и сейчас, во время пандемии. Поскольку ожидаются дальнейшие юридические действия, я не буду давать других комментариев», — подчеркнул Моррисон.

Напомним, что 14 января министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук объявил о повторном аннулировании визы Джоковича. По словам министра, он принял данное решение в интересах общества.

5 января при въезде в Австралию Джокович столкнулся с визовыми проблемами из-за неправильного оформления документов в связи с медотводом от вакцинации против COVID-19. Теннисиста должны были депортировать, однако его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию и добились положительного решения.

Джокович является рекордсменом по победам на Australian Open (девять раз) и действующим чемпионом турнира. AO-2022 стартует 9 января, а Джокович в первом круге должен был сыграть с соотечественником Миомиром Кецмановичем.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев поддержал решение властей Австралии об аннулировании визы Джоковича.