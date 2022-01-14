Губерниев поддержал решение властей Австралии об аннулировании визы Джоковича

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на повторное аннулирование австралийской визы сербского теннисиста Новака Джоковича.

«А я в случае с Новаком Джоковичем поддерживаю австралийские власти! Ибо нефиг! А в столовых и банях все равны!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Напомним, что 14 января министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук объявил о повторном аннулировании визы Джоковича. По словам министра, он принял данное решение в интересах общества.

5 января при въезде в Австралию Джокович столкнулся с визовыми проблемами из-за неправильного оформления документов в связи с медотводом от вакцинации против COVID-19. Теннисиста должны были депортировать, однако его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию и добились положительного решения.

Джокович является рекордсменом по победам на Australian Open (девять раз) и действующим чемпионом турнира. AO-2022 стартует 9 января, а Джокович в первом круге должен был сыграть с соотечественником Миомиром Кецмановичем.

Ранее сообщалось, что юристы Джоковича изучают варианты подачи апелляции на решение об аннулировании визы.