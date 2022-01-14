Sport24: футболист «Динамо» Лаксальт заболел коронавирусом

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Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт получил положительный результат теста на коронавирус.
Sport24: футболист «Динамо» Лаксальт заболел коронавирусом
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

Как сообщает Sport24, заболевание протекает в лёгкой форме, а сам игрок находится в Уругвае. В ближайшее время он собирается сдать новый тест. В случае отрицательного результата Диего вылетит на сбор своего клуба в Катар на следующей неделе. 

В этом сезоне он провёл семь матчей в составе «Динамо».

Ранее сообщалось, что нападающий Фёдор Смолов трогательно попрощался с «Локомотивом» после перехода в «Динамо».

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