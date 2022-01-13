Смолов трогательно попрощался с «Локомотивом» после перехода в «Динамо»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов после перехода в столичное «Динамо» обратился со словами благодарности к болельщикам железнодорожников и персоналу команды.

«Хочу от всей души поблагодарить «Локомотив» за эти 3,5 года. Спасибо команде, всем работникам, и отдельное спасибо болельщикам, которые поддерживали меня, несмотря ни на что. Это очень ценно, и я всегда буду это помнить. Успехов, «Локо», — написал Смолов в своём Instagram.

31-летний форвард 12 января перешёл из «Локомотива» в «Динамо». Контракт Фёдора с новым клубом рассчитан на полтора года с опцией продления ещё на один сезон.

В этом сезоне Смолов провёл 22 матча за «Локомотив» и забил семь мячей. Напомним, Фёдор уже выступал за «Динамо» — он оказался в дубле в 2006 году, а в 2007-м дебютировал за основу. Покинул же Смолов бело-голубых в 2015 году.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что атака «Динамо» со Смоловым станет сильнейшей в РПЛ.